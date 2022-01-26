"رباعية نورماندي": اتفاق روسي أوكراني على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا

صرح مصدر عليم أن محادثات باريس حول أوكرانيا "ليست سهلة" وأن جولة جديدة ستبدأ في برلين خلال أسبوعين

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي والمفاوض الروسي في "رباعية نورماندي ديمتري كوزاك،اليوم الأربعاء، على ضرورة مراقبة وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن "محادثات باريس حول أوكرانيا ليست سهلة وسنعقد جلسة محادثات أخرى في برلين الأسبوع المقبل في برلين خلال أسبوعين.

يشار الى أن العلاقات بين روسيا من جهة والغرب ممثلا بأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة من جهة أخرى على خلفية حشد روسيا قوات لها على حدود اوكرانيا ما أثار شكوك حول نيتها غزو اوكرانيا التي تصر على الالتحاق بالغرب والانضمام الى حلف الناتو.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن الحلف قدّم مقترحات في مسعى للتوصل الى حلّ دبلوماسي للتوترات التي تثيرها التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا، لكنّه يبقى "مستعداً للأسوأ".

ورفضت الولايات المتحدة الأربعاء مطلب روسيا بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وقالت إنها تعتقد أن موسكو مستعدة لغزو لكنها عرضت عليها مسارا جديدا للخروج من الأزمة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّ واشنطن حدّدت لموسكو "مساراً دبلوماسياً جاداً" لحلّ النزاع بشأن أوكرانيا، وذلك في رسالة للحكومة الروسية.

وقال بعدما تمّ تسليم الرسالة إلى موسكو "نوضح بأنّ هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحقّ الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها".

وفي غضون ذلك، وصلت ستّ مقاتلات أميركية إلى إستونيا الأربعاء لتعزيز بعثة حلف شمال الأطلسي في البلاد، في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة بسبب مخاوف من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا. وهبطت المقاتلات الستّ وهي من طراز "إف-15إي" في قاعدة أماري في شمال غرب إستونيا للمشاركة في تدريب مع أربع طائرات دنماركية من المقرّر أن تصل إلى ليتوانيا الخميس.

وقال رئيس هيئة الأركان في قيادة الحلفاء الجوية في ألمانيا يورغ ليبرت في بيان إنّ "الطائرات الإضافية ستعمل عن كثب مع المفارز الحالية لزيادة استعدادنا وتعزيز قدراتنا العملانية التبادلية والتأكيد على التضامن القوي بين دول التحالف".

وتجري المناورة بعد أن دعا رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس إلى وجود أميركي أكبر في دول البلطيق من أجل ردع روسيا.