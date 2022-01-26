فرنسا تصادق على قانون لطلب الاعتذار من الحركيين الجزائريين وتخصيص رواتب لهم ولعائلاتهم

ينص مشروع القانون على أن 50 ألف حركي سيستفيدون من مبلغ 302 مليون أورو على مدى 6 سنوات تقريبا.

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون لطلب “الاعتذار” من الحركيين الجزائريين، اليوم الأربعاء، (331 مقابل 13 امتنعوا عن التصويت) وينص مشروع القانون على أن 50 ألف حركي سيستفيدون من مبلغ302 مليون أورو على مدى 6 سنوات تقريبا.

وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن "القانون جاء اعترافا من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من التاريخ."

أما المقررة ماري بيار ريتشي، فرأت أن مشروع القانون يتضمن تقدّما مهما لكنه يبدو غير مكتمل.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر/أيلول المنصرم مخاطبا الحركيين وعائلاتهم: “أرجو العفو، فلن ننسى أبدًا”.كما طلب إيمانويل ماكرون الصفح من مجموعة الحركيين نيابة عن فرنسا، معتقدًا أن الدولة الفرنسية تقاعست في واجباتها تجاههم.

وصرح الرئيس الفرنسي الذي ترأس حفل استقبال خصص لذكرى الحركيين الذين قاتلوا إلى جانب الفرنسيين ضد أبناء وطنهم. أن فرنسا أخفقت في واجباتها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم .وأضاف رئيس الدولة الفرنسي “أنتم تحملون في جسدكم ذكرى الحركيين. يجب نقش شرف الحركيين في الذاكرة الوطنية”.

وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، وافقوا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم على مشروع القانون الذي يعترف بالظروف غير اللائقة. لاستقبال الحركيين وعائلاتهم.

واعتمد مجلس الشيوخ على التوالي تعديلين يهدفان إلى توسيع صلاحيات لجنة الاعتراف والتعويضات التي أنشأها مشروع القانون.

وتميل الحكومة إلى ضمان وصول جميع الحركى إلى هذه اللجنة والتي ستكون قادرة على فحص أوضاعهم الفردية وتقديم أي إجراء مناسب للاعتراف بهم.