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جندي اوكراني يقتل خمسة من رفاقة في مصنع لصناعة الاسلحة ويلوذ الفرار

AFP

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حرس الحدود الأوكرانيون يشاهدون مركبة خاصة تحفر خندقًا على الحدود الروسية الأوكرانية بالقرب من سومي ، أوكرانيا ، 21 ديسمبر 2021
Ukrainian Board Guard Press Office via APحرس الحدود الأوكرانيون يشاهدون مركبة خاصة تحفر خندقًا على الحدود الروسية الأوكرانية بالقرب من سومي ، أوكرانيا ، 21 ديسمبر 2021

جريمة القتل التي أودت بحياة خمسة واصابة خمسة اخرين لم تعرف دوافعها بعد

 أعلنت السلطات في أوكرانيا ان جنديا في الحرس الوطني اطلق النار نحو رفاقه في مصنع للطائرات، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم واصابة خمسة اخرين ولاذ في الفرار. 

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وقال البيان الصادر عن وزارة الداخلية الأوكرانية إن :"أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فتح النار من رشاش كلاشنيكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه"، موضحة أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين". 

وأضاف البيان بان الحادث وقع الليلة الماضية في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي ينتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية، وكان مطلق النار من مواليد عام 2001 تلقى سلاحه لتوه قبل نوبة عمله. 

وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه بينما توجه قائد الحرس الوطني نيكولاي بالان إلى مكان الحادث، حسب المصدر نفسه. وقالت الوزارة إن "دوافع الجريمة لم تعرف بعد".  

حوادث اطلاق النار داخل الوحدات العسكرية في دول الاتحاد السوفياتي السابق ظاهرة تتكرر، وعلى وجه الخصوص بسبب ظاهرة التنمر والتي تعتبر واحدة من أخطر المشاكل في تلك البلدان خصوصا روسيا. 