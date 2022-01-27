جندي اوكراني يقتل خمسة من رفاقة في مصنع لصناعة الاسلحة ويلوذ الفرار

جريمة القتل التي أودت بحياة خمسة واصابة خمسة اخرين لم تعرف دوافعها بعد

أعلنت السلطات في أوكرانيا ان جنديا في الحرس الوطني اطلق النار نحو رفاقه في مصنع للطائرات، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم واصابة خمسة اخرين ولاذ في الفرار.

وقال البيان الصادر عن وزارة الداخلية الأوكرانية إن :"أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فتح النار من رشاش كلاشنيكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه"، موضحة أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".

وأضاف البيان بان الحادث وقع الليلة الماضية في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي ينتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية، وكان مطلق النار من مواليد عام 2001 تلقى سلاحه لتوه قبل نوبة عمله.

وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه بينما توجه قائد الحرس الوطني نيكولاي بالان إلى مكان الحادث، حسب المصدر نفسه. وقالت الوزارة إن "دوافع الجريمة لم تعرف بعد".

حوادث اطلاق النار داخل الوحدات العسكرية في دول الاتحاد السوفياتي السابق ظاهرة تتكرر، وعلى وجه الخصوص بسبب ظاهرة التنمر والتي تعتبر واحدة من أخطر المشاكل في تلك البلدان خصوصا روسيا.