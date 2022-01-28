قالت شركة «NSO» الإسرائيلية التي تصنع برنامج التجسس بيغاسوس، إنها ستتعاون في أي تحقيق،

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الجمعة، أن هواتف تابعة لدبلوماسيين فنلنديين تعرضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" المملوك لشركة "ان.اس.او" الإسرائيلية، مؤكدة على أن "الهواتف تحمل معلومات إما عامة وإما في أدنى تصنيف أمني"، وأضافت إن "المعلومة ومصدرها قد يكونان سريين بين الدبلوماسيين".

وقال رئيس أمن المعلومات في الوزارة، ماتي بارفيانين، لوكالة «فرانس برس»: "نستطيع الآن أن نكون واضحين، كانت هناك برامج تجسس في هواتفنا"

ومن جهتها قالت شركة "ان.اس.او" الإسرائيلية التي تصنع برنامج التجسس بيغاسوس، إنها ستتعاون في أي تحقيق، وتابع في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن "مجموعة إن إس أو لا تعرف الحقائق ولكن يمكنها أن تؤكد أننا سنساعد في أي تحقيق بشأن هذه القضية لتحديد ما إذا كان قد حدث سوء استخدام لمنتجاتنا".

وأضافت: "في حالة اكتشاف إساءة استخدام من قبل أحد عملائنا، فسوف نتخذ إجراءً فوريا، بما في ذلك إنهاء نظام العميل وعقده".

وكان البرنامج في صلب فضيحة تجسس عالمية العام المنصرم، بعد انتشار لائحة بـ 50 ألف جهة من المحتمل أن تكون قد تعرضت للتجسس في مختلف أنحاء العالم، وتضم صحافيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.

والثلاثاء، أُعلنت استقالة رئيس مجلس إدارة مجموعة "ان.اس.او" الإسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس «بيغاسوس»، في خطوة نفت الشركة أن تكون مرتبطة بالجدل المثار حولها وحول برنامجها.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم شركة "ان.اس.او" على قائمة الشركات التي تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.