الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه لفترة رئاسية ثانية

سيرجيو ماتاريلا يوافق على البقاء بمنصبه كرئيس للبلاد بعد طلب من الأحزاب السياسية في بلاده

وافق الرئيس الإيطالي المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا على ان يبقى بمنصبه إثر فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد. وهذا بعد ان طلبت الأحزاب الحاكمة في إيطاليا من الرئيس ماتاريلا اليوم السبت الاستمرار بمنصبه كرئيس للبلاد لفترة ثانية، بعد إخفاقها في إيجاد مرشح توافقي خلال أسبوع من التصويت المشحون.

وبحسب ما نقلة وكالة رويترز للأنباء، قالت وزيرة الشؤون الإقليمية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم السبت، "إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".

وأضافت "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها".