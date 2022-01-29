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الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه لفترة رئاسية ثانية

i24news

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الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا يتحدث الى الصحافيين في القصر الرئاسي في روما في الخامس من نيسان/ابريل 2018
Alberto Pezzoli (AFP)الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا يتحدث الى الصحافيين في القصر الرئاسي في روما في الخامس من نيسان/ابريل 2018

سيرجيو ماتاريلا يوافق على البقاء بمنصبه كرئيس للبلاد بعد طلب من الأحزاب السياسية في بلاده

وافق الرئيس الإيطالي المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا على ان يبقى بمنصبه إثر فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد. وهذا بعد ان طلبت الأحزاب الحاكمة في إيطاليا من الرئيس ماتاريلا اليوم السبت الاستمرار بمنصبه كرئيس للبلاد لفترة ثانية، بعد إخفاقها في إيجاد مرشح توافقي خلال أسبوع من التصويت المشحون.

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وبحسب ما نقلة وكالة رويترز للأنباء، قالت وزيرة الشؤون الإقليمية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم السبت، "إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".

وأضافت "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها".