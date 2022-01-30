ايرلندا تحيي اليوم ذكرى "الأحد الدامي" الذي أسفر عن مقتل 13 متظاهراً على يد بريطانيا

حظرت المسيرات وسط نداءات مطالبة بوضع حد للتمييز في التصويت والسكن والتوظيف بحق الأقلية الكاثوليكية عام 1968

تحيي إيرلندا اليوم الأحد، ذكرى ما اصطلح على تسميته "الأحد الدامي" في إشارة الى أحداث دموية هزت ايرلندا وشكلت نقطة تحول في ثلاثة عقود من الحروب الأهلية. ففي يوم الأحد الموافق 30 كانون الثاني/يناير 1972، قتلت قوّات مظلية بريطانية 13 متظاهرًا كاثوليكيًا في ثاني كبرى مدن المقاطعة لندنديري. وتوفي متظاهر آخر بعد بضعة شهور متأثرا بجروحه.

ونظّمت في حينه "رابطة الحقوق المدنية الإيرلندية الشمالية" مسيرة منددة بالاعتقالات يطلق عليها الكاثوليك اسم "ديري". وكان المشاركون يشعرون بالغضب حيال تزايد عمليات الاعتقال من دون محاكمة التي طالت قوميين كاثوليك منذ آب/اغسطس من العام السابق.

ولم تمنح السلطات المسيرة الإذن في ظل حظر فرضته سلطات إيرلندا الشمالية البروتستانتية لمدة عام على خروج كافة المسيرات على وقع تصاعد الاضطرابات منذ بدأ متظاهرون ناشطون في مجل الحقوق المدنية المطالبة بوضع حد للتمييز في التصويت والسكن والتوظيف بحق الأقلية الكاثوليكية عام 1968.

مع ذلك، شارك 15 ألف شخص على الأقل في المسيرة، التي انطلقت وسط أجواء مهرجانية من كريغان إستيت، على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة مرورا بحي بوغسايد الكاثوليكي إلى ساحة غيلدهول.

وكانت قوة من فوج المظليين في الفرقة البريطانية الأولى بانتظارهم أمام متاريس لمنع وصول المسيرة إلى وسط المدينة. وسرعان ما وصدرت أوامر للقوات ببدء الاعتقالات أمام قيام بعض الشباب بإلقاء الحجارة واقتحمت مركبات مدرّعة الحشد. وحوالى الساعة 16,10 بدأ الجنود بإطلاق النار.

وقتل في غضون عشر دقائق، 13 شخص من بينهم ستة في السابعة عشرة من العمر، وأصيب 15 آخرون بجروح، توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجروحه.

من جانبهم، أفاد الجنود بأنهم تعرّضوا إلى إطلاق نار متواصل وهجمات بقنابل مسمارية، وادعوا بأنهم صوّبوا أسلحتهم بعيدا عن المتظاهرين.

وبينما قبل القاضي الانكليزي الرفيع جون ويدجري في تقريره الرسمي إلى حد بعيد هذه المزاعم، إلا أنها لم تكن مدعّمة بشهادات مستقلة. ونددت عائلات الضحايا بدورها بالتقرير التي اعتبرت أنه يعد "تبييضا للجرائم".

عززت عمليات القتل موقف "الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت"، المدافع عن إعادة توحيد إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا، فازدادت أعداد المجنّدين الجدد.

وفي الثاني من شباط/فبراير، أضرم حشد غاضب النيران في السفارة البريطانية في دبلن.

وفي 24 آذار/مارس، علّقت لندن عمل حكومة إيرلندا الشمالية الإقليمية، ما أدى إلى عقود من الحكم المباشر من العاصمة البريطانية.

وصدر في حزيران/يونيو 2010، تقرير جديد نشر بعد تحقيق استمر 12 عاما أشار الى أن الجنود البريطانيين بادروا بإطلاق النار وقدّموا شهادات مضللة بشأن حقيقة ما حدث.

وخلص تقرير القاضي البريطاني الرفيع مارك سافيل إلى أن أيا من الضحايا لم يكن يحمل السلاح، ولم تصدر أي تحذيرات من الجنود قبل إطلاق النار فيما كانت عمليات إطلاق النار "كارثية" بالنسبة لإيرلندا الشمالية وأدت إلى تصاعد العنف. وقدم رئيس الوزراء البريطاني حينذاك ديفيد كاميرون إعتذاره على عمليات القتل، قائلا "لا شك.. في أن ما حصل يوم +الأحد الدامي+ كان غير مبرر ولا يمكن تبريره. كان خطأ".