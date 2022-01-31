البرتغال: حزب رئيس الوزراء أنطونيو كوستا يفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة

حصد الحزب 37 إلى 42,5 بالمئة من الأصوات وما بين مئة و118 نائبا من أصل 230 أفضل من انتخابات 2019

فاز الحزب الاشتراكي في البرتغال الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي أنطونيو كوستا، نتائج الانتخابات التشريعيّة المبكرة التي جرت أمس الأحد حاصدًا 37 إلى 42,5 بالمئة من الأصوات وما بين مئة و118 نائبًا من أصل 230. وبذلك قد يتمكّن من تحقيق نتيجة أفضل من تلك التي حقّقها في الانتخابات السابقة العام 2019 (36,3 بالمئة و108 نواب).

وحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بزعامة روي ريو، الرئيس السابق لبلدية بورتو، ثانيا بنيله 27 إلى 35 بالمئة من الأصوات و75 إلى 95 نائبًا .أما حزب "شيغا" اليميني المتطرف بزعامة أندري فينتورا فسيحظى بستّة إلى 14 نائبًا بنيله 8,5 بالمئة من الأصوات، وهو قد يصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد بعدما اقتصر تمثيله في الانتخابات الماضية على نائب واحد.

يأتي ذلك في اقتراع شهد تسجيل اليمين المتطرف اختراقا ولا يضع البلاد بمنأى من الاضطرابات السياسية، بعدما تخلّى عنه حلفاؤه في اليسار الراديكالي ممّا دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة، قد يجد كوستا نفسه، على غرار الانتخابات الماضية، غير قادر على نيل الغالبيّة المطلقة.

ويتعين على كوستا (60 عاما) خوض مفاوضات تتّسم بالصعوبة للحصول على التأييد اللازم في البرلمان الذي يبدو أنه سيبقى تحت سيطرة اليسار عامةً، مع نيل تكتل اليسار ثلاثة إلى عشرة مقاعد وتحالف الاشتراكيين والخضر ثلاثة إلى ثمانية مقاعد.

وقد يسعى كوستا لإعادة بناء اتحاد اليسار رغم فشل المفاوضات الأخيرة حول الميزانية، الناتج بنظره من "انعدام حس المسؤولية" لدى حليفيه السابقين اللذين كانا يطالبان بمزيد من الجهود لتعزيز القدرة الشرائية والخدمات العامة.

وهو قد يسعى أيضا إلى الانفتاح على خصمه روي ريو والتفاوض معه بشأن امتناع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن التصويت على الميزانية العامة لضمان تبنيها بأسرع وقت.