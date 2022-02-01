مسؤولة ألمانية تدعو حكومتها لاستيعاب المهاجرين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا

امتسبرغ: يجب أن تبقى "الحدود الأوروبية مفتوحة أمام طالبي اللجوء. كما يجب أن تحترم بولندا التشريعات الأوروبية"

دعت لويزا أمتسبرغ، مفوضة حكومة ألمانيا لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية، سلطات بلادها إلى فتح أبوابها أمام المهاجرين العالقين عند المنطقة الحدودية بين بيلاروس وبولندا،وقالت ""أود أن تجد ألمانيا سبلا لاستقبال الناس من المنطقة الحدودية الذين لم يعد لديهم أي مخرج آخر"، بحسب ما أفادت روسيا اليوم.

وشددت امتسبرغ خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء على ضرورة أن تبقى "الحدود الأوروبية مفتوحة أمام طالبي اللجوء. كما يجب أن تحترم بولندا التشريعات الأوروبية". مع ذلك أوضحت المسؤولة الألمانية انها تتفهم "وجود إحساس بالخطر في بولندا".

يذكر أن بيلاروس وبولندا أقدمتا على تشييد سياج على الحدود الممتدة بين الدولتين لمنع المهاجرين الذين توافدوا بآلاف مؤلفة لطرق بوابة بولندا، واضطر أولئك الى المبيت في الخلاء في ظروف قاسية.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، نهاية العام الفائت بيلاروس وبولندا بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.