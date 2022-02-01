English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • أوروبا
  • مسؤولة ألمانية تدعو حكومتها لاستيعاب المهاجرين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا

مسؤولة ألمانية تدعو حكومتها لاستيعاب المهاجرين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا

i24news

دقيقة 2
احدى الأمهات البولنديات المتظاهرات تحمل لافتة تندد بترحيل المهاجرين الى بيلاروسيا 23 اكتوبر/تشرين الأول 2021
Wojtek RADWANSKI / AFPاحدى الأمهات البولنديات المتظاهرات تحمل لافتة تندد بترحيل المهاجرين الى بيلاروسيا 23 اكتوبر/تشرين الأول 2021

امتسبرغ: يجب أن تبقى "الحدود الأوروبية مفتوحة أمام طالبي اللجوء. كما يجب أن تحترم بولندا التشريعات الأوروبية"

دعت لويزا أمتسبرغ، مفوضة حكومة ألمانيا لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية، سلطات بلادها إلى فتح أبوابها أمام المهاجرين العالقين عند المنطقة الحدودية بين بيلاروس وبولندا،وقالت ""أود أن تجد ألمانيا سبلا لاستقبال الناس من المنطقة الحدودية الذين لم يعد لديهم أي مخرج آخر"، بحسب ما أفادت روسيا اليوم.

Video poster

وشددت امتسبرغ خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء على ضرورة أن تبقى "الحدود الأوروبية مفتوحة أمام طالبي اللجوء. كما يجب أن تحترم بولندا التشريعات الأوروبية". مع ذلك أوضحت المسؤولة الألمانية انها تتفهم "وجود إحساس بالخطر في بولندا". 

يذكر أن بيلاروس وبولندا أقدمتا على تشييد سياج على الحدود الممتدة بين الدولتين لمنع المهاجرين الذين توافدوا بآلاف مؤلفة لطرق بوابة بولندا، واضطر أولئك الى المبيت في الخلاء في ظروف قاسية. 

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، نهاية العام الفائت بيلاروس وبولندا بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.