رئيس الوزراء البريطاني يزور أوكرانيا اليوم الثلاثاء لتقديم الدعم لها ولبحث الأزمة مع روسيا

بريطانيا من أشد الداعمين لأوكرانيا حيث دربت أكثر من 22 ألأف جندي أوكراني للدفاع عن أنفسهم من اي عدوان

يقوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى أةكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول تصاعد التوتر مع روسيا و"النشاط العدواني الروسي المستمر" وتقديم"دعم سيادة أوكرانيا في مواجهة أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

وأشار بيان الحكومة البريطانية إلى أنه يحض "روسيا على التراجع والدخول في حوار للتوصل إلى حل دبلوماسي وتجنب المزيد من إراقة الدماء" وقال "لطالما كانت المملكة المتحدة من أشد الداعمين للسيادة الأوكرانية. ومنذ عام 2015 دربت القوات المسلحة البريطانية أكثر من 22 ألف جندي أوكراني للدفاع عن أنفسهم".

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التي تعد مرشحة لخلافة جونسون أنها لن ترافق رئيس الحكومة في زيارته بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا الإثنين.

ويمثل إعلان جونسون اعتزامه زيارة أوكرانيا أحدث الجهود الدبلوماسية المتسارعة لمواجهة هذه الأزمة.

والإثنين، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية للمرة الثانية خلال أربعة أيام بشأن أوكرانيا، كما أعلن الكرملين.

وفي الأيام الأخيرة تزايدت المخاوف من توغل روسي وشيك في أوكرانيا، على الرغم من نفي موسكو ونداءات زيلينسكي لتجنب الذعر بشأن الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده.