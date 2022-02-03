مرشح الرئاسة الفرنسية زمور: الجهاديون والمهاجرون "المنحرفون" سواسية

لطالما استخدم المرشح اليميني اريك زمور ضحايا هجمات الجهاديين في حملته الانتخابية

اطلق المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية إريك زمور الأربعاء تصريحا مثيرا للجدل باعتباره "أن المنحرفين الذي يقطنون الأبنية السكنية المرتفعة" رفاق سلاح للجهاديين في "معركة حضارية" ،واضعا المهاجرين في مواجهة الثقافة الفرنسية التقليدية

وخاطب المرشح اليميني تجمعا من ضباط الشرطة مستخدما ضحايا الهجمات الجهادية في فرنسا وقال إنهم :""في الجبهة الأمامية لمعركة حضارية تمددت على أراضينا".

وتابع زمور خلال اجتماع في اطار حملته الانتخابية مع نقابة الشرطة في باريس وقال "هناك حضارتان على أراضينا ولا يمكن لهما التعايش بسلام، نحن بحاجة الى أن تفرض واحدة منهما نفسها، وهي حضارتنا"، مشيرا إلى وجود صلة "بين المنحرفين العاديين والجهاديين".

وقال "انهم الشيء نفسه"، مستفيضا في شرح نظريات قدمها في كتبه تفيد بأن الدين وليس الفقر او الاستلاب هو ما يثير الجرائم في الشوارع في أحياء فرنسا الأشد قسوة. وشدد أمام رجال الشرطة "أنتم تتعرضون لاعتداءات بشكل مستمر لأنكم تمثلون الدولة، وبما أنكم تمثلون الدولة فأنتم تمثلون فرنسا".

وقدمت خلال السنوات العشر الماضية خمسة عشرة دعوة قضائية ضد زمور بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية والتحريض على الكراهية أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية.