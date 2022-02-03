واشنطن بوست: موسكو تنوي تدبير هجوم مزيف كذريعة لغزو أوكرانيا

تخطط موسكو لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا من خلال شن هجوم زائف يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات مزعومة بشرق اوكرانيا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن موسكو تنوي تدبير "هجوم مزيف" داخل أوكرانيا، بهدف إثارة الغضب ضد الحكومة في كييف وخلق ذريعة لغزو أوكرانيا، على ما جاء في سكاي نيوز.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن لديهم أدلة على أن روسيا جهزت خطة وافق عليها مسؤولون كبار في موسكو، لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا من خلال شن هجوم زائف يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات مزعومة في شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لموسكو وقد تمتد إلى داخل روسيا.

وأوضح المسؤولون الأربعة المطلعون على الأمر أن المخابرات الأمريكية رفعت السرية عن تفاصيل الخطة، والتي من المنتظر أن تكشف عنها إدارة بايدن الخميس.

وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الشهر الماضي من إرسال روسيا عناصر تابعة لها إلى شرق أوكرانيا بغرض تنفيذ عمليات تخريبية.

وأوضح المسؤولون أن هذه العملية ستشمل بث صور الضحايا المدنيين في شرق أوكرانيا، وربما داخل روسيا أيضاً إلى جمهور عريض لإثارة الغضب ضد الحكومة الأوكرانية وخلق ذريعة للغزو، فيما لم يكشف المسؤولون الأمريكيون عما إذا كانت الخسائر حقيقية أم مزيفة، لكن المطلعين على الخطة أكدوا أنها تمت صياغتها بواسطة الأجهزة الأمنية الروسية وهي في مراحل متقدمة من الإعداد.

يذكر أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي على طول الحدود مع أوكرانيا، مما دفع إدارة الرئيس الأمريكي الى التحذير من أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد يرسل قواته إلى الأراضي الأوكرانية في أي لحظة.

وطالب الكرملين بضمانات ألا تنضم أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو أبدًا. كما اوضح الجانب الروسي رغبته بأن يسحب الناتو القوات والمعدات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا، وأن يعيد انتشاره إلى المستويات التي كان عليها عام 1997، أي قبل توسع الناتو.