إسرائيل: استدعاء سفير أوكرانيا للتوبيخ بعد توجيهه انتقادات لاذعة للابيد

"لسوء الحظ فإن السيد الوزير يردد الخطاب الدعائي الروسي ولا يصغي لرسائل الدول الحليفةوالقوية كالولايات المتحدة"

استدعت وزارة الخارجية في اسرائيل السفير الأوكراني لديها، ييفغن كورنييتشوك، الليلة (الخميس) على خلفية تصريحات هجومية أطلقها ضد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وضد سياسة إسرائيل فيما يتعلق بالمواجهة بين روسيا وأوكرانيا، على ما جاء في واينت. وكان ييفغن قد كتب على صفحته في الفيسبوك "لقد صدمت بشدة من تصريحات لابيد الأخيرة بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وأود أن ألفت عناية سيدي الوزير أن ما يدور ليس صراعًا - إنها حرب تشنها روسيا بقوة وببرود ضد أوكرانيا".

وأضاف السفير "من المؤسف أن السيد لابيد لا يعطي بالاً للحرب الدائرة في وسط أوروبا والمستعرة منذ ثماني سنوات"، علمًا ان ييفغن علق على تصريحات سابقة للابيد أشار الأخير، من خلالها الى تقديره بأنه لن تندلع حرب بين روسيا وأوكرانيا. "لسوء الحظ فإن السيد الوزير يردد الخطاب الدعائي الروسي ولا يصغي لرسائل الدول الحليفة لإسرائيل والقوية كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإمكانية غزو عسكري روسي لأوكرانيا. بصفتي شخصًا يشارك إسرائيل مخاوفها بشأن برنامج إيران النووي، أجرؤ على الإشارة إلى أنه في حالة اندلاع حرب شاملة في أوروبا، ستجد اسرائيل نفسها واقفة بمفردها وجها لوجه أمام التهديد الايراني ".

وأضاف كورنيتشوك أنه يعرض على لابيد التحدث ليس فقط مع وزير خارجية الدولة العدوانية (في إشارة إلى وزير الخارجية الروسي)، ولكن التواصل أيضًا مع الجانب الأوكراني. النظر إلى الصورة الحقيقية بدلاً من استخدام الكليشيهات الروسية". على حد تعبيره.

ووجه السفير نداء للإسرائيليين "كما أقترح على أصدقائنا الإسرائيليين الإلتفات الى دعوة رئيسنا وزيارة كييف، الأمر الذي سيكون مهمًا جدًا لبلدنا اليوم. لقد رأينا أصدقاءنا الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين وغيرهم الكثير يقومون فعلاً بذلك".