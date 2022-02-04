ماكرون يزور روسيا الاثنين وأوكرانيا الثلاثاء

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإثنين في موسكو ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف.

وهذا بحسب ما أعلن قصر الإليزيه صباح الجمعة، في مسعى دبلوماسي جديد يبذله سعيا لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية.

وضاعف ماكرون في الأيام الأخيرة الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي، كما مع الرئيس الأميركي جو بايدن، سعيا للتوسط في الأزمة.

يذكر أن روسيا حشدت ما يقارب الـ100 ألف جندي على طول الحدود مع أوكرانيا، مما دفع إدارة الرئيس الأمريكي الى التحذير من أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد يرسل قواته إلى الأراضي الأوكرانية في أي لحظة.