روسيا والصين: على حلف الناتو وقف التوسع شرقا ووقف"التدخلات السلبية" الأميركية في منطقة

البيان:"روسيا والصين تصران على ضرورة إزالة الولايات المتحدة السريع لمخزوناتها من الأسلحة الكيمياوية"

دعت كل من روسيا والصين، في بيان، اليوم الجمعة، إلى وقف توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، وذلك تزامناً مع التلويح الأوروبي بفرض عقوبات قاسية على الروس، مشيرا إلى "تأييدهما تشكيل نوع جديد من العلاقات بين القوى العالمية على أساس الاحترام والتعايش السلمي، والتمسك بحزم بحُرمة نتائج الحرب العالمية الثانية والنظام العالمي القائم بعد الحرب.

كما أشار البيان إلى أن روسيا والصين تصران على ضرورة إزالة الولايات المتحدة السريع لمخزوناتها من الأسلحة الكيمياوية، ووقف "التدخلات السلبية" الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، معربا عن "قلقهما من خطط أميركا الهادفة إلى تطوير نظام دفاع صاروخي عالمي ونشر عناصره في مناطق مختلفة من العالم"

وفي السياق حض البيان واشنطن على التخلي عن خطط نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا

وأوضح البلدان قلقهما حيال تحالف "أوكوس" كونه يزيد من خطر سباق التسلح في المنطقة ويخلق مخاطر انتشار الأسلحة النووية. وشددت روسيا على معارضتها استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أنها جزء من الصين.

وكان الرئيس الروسي قد أجرى محادثات مباشرة مع نظيره الصيني في بكين اليوم الجمعة، لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا، وذلك قبل بداية مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين.