بريطانيا: الاحتفال بالذكرى السبعين لجلوس الملكة إليزابيث على عرش البلاد

70 عاما على تولي الملكة إليزابيث العرش في بريطانيا

بدأت اليوم (السبت) احتفالات الذكرى السبعين لتتويج ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية. افتتحت إليزابيث الاحتفالات بحفل استقبال لمجموعات المجتمع المحلي في منطقة معرضة للتعذيب في ساندرينجهام شرق إنجلترا. الموعد الرسمي لتتويجها سيعلن غدا.

وتحيي إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا، الذكرى السبعين لجلوسها على عرش بريطانيا غدًا الأحد، في يوم سيكون علامة بارزة لم يسبقها إليها أحد من أسلافها على مدى ألف عام ماضية، ولم يصل إليها سوى عدد محدود من الملوك في العالم كله.

ةصعدت إليزابيث الشابة قبل 70 عامًا إلى عرش بريطانيا وأكثر من عشر دول تابعة للعرش البريطاني من بينها كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، عندما توفي والدها الملك جورج السادس يوم 6 فبراير/ شباط عام 1952، بينما كانت في زيارة لكينيا ضمن جولة خارجية.