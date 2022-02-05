أوكرانيا: الآلاف يتظاهرون ضد روسيا في مدينة خاركوف

تظاهرات في اوكرانيا احتجاجًا على احتمال قيام روسيا بغزو البلاد

شارك الآلاف في مظاهرة بمدينة خاركوف الأوكرانية احتجاجًا على احتمال قيام روسيا بغزو البلاد واحتلال المدينة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "خاركوف هي اوكرانيا" و "كفى للعدوان الروسي".

وغنى المتظاهرون النشيد الوطني الأوكراني ولوحوا بالأعلام الأوكرانية معربين عن دعمهم لها ولمن يدعمها كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وجاءت المظاهرة على خلفية تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زالانسكي بأن روسيا قد تستهدف مدينة خاركوف التي تبعد نحو 42 كيلومترًا عن الحدود بين البلدين. وزعم المتحدث باسم زالانسكي في وقت لاحق أن تصريحات الرئيس كانت افتراضية بحتة.