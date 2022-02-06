الاستخبارات الأمريكية تقدر أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا

بوتين يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل

صرحت جهات عليمة أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا حشدت فعلياً 70 بالمئة من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق على أوكرانيا التي تعتمد على الدعم الغربي في مواجهتها الساخنة مع روسيا.

وتبني الاستخبارات الأمريكية تقديراتها بناء على معطيات بحشد موسكو 110 آلاف جندي على حدود أوكرانيا، أضف إلى جاهزيتها لشن هجوم في غضون أسبوعين، وتم إبلاغ الأعضاء المنتخبين في الكونغرس الأمريكي والشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة بهذه المعلومات، خلال الأيام الأخيرة.

وأشار مسؤولون عليمون إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل.

وحذر المسؤولون أعضاء الكونغرس والحلفاء الأوروبيين من أنه بالمعدل الذي يواصل فيه الجيش الروسي تعزيزاته حول أوكرانيا، ستكون لدى بوتين قوات كافية (150 ألف جندي في منتصف شباط/فبراير) لتنفيذ غزو واسع.

وبحال قررت موسكو تنفيذ غزو واسع، فيمكن لقواتها تطويق العاصمة الأوكرانية كييف وإطاحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة، وفقا لهؤلاء المسؤولين.

وحذر أولئك من أنه ستترتب على النزاع خسائر بشرية كبيرة قد تصل الى 25 وخمسين ألف مدني، وما بين خمسة آلاف و25 ألف جندي أوكراني، ومن الجانب الروسي قد يكلف الأمر ثلاثة آلاف الى عشرة آلاف جندي. ناهيك عن تدفق الملايين إلى بولندا المجاورة.