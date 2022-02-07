محادثات إيجابية بين ماكرون وبوتين في موسكو والكرملين لا يتوقع تقدماً حاسماً

ووضع ماكرون الذي من المتوقع أن يترشح لولاية جديدة في نيسان نفسه وسيطاً محتملاً في قضية أوكرانيا

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الإثنين)، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في إطار الجهود الدبلوماسية لمنع اندلاع حرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون، أكبر زعيم غربي يزور موسكو منذ نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية ، في بداية الاجتماع إنه يريد منع الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، وفق النشر في موقع واللا. من جانبه، أبلغ بوتين ماكرون أن موسكو وباريس لديهما مخاوف مشتركة بشأن الوضع الأمني في أوروبا ، مشيرًا إلى جهود فرنسا في مناقشة القضايا الأمنية في القارة، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا.

ووضع ماكرون، الذي من المتوقع أن يترشح لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان/أبريل، نفسه وسيطا محتملا في قضية أوكرانيا. وعلى نحو مخالف للتقييمات المتشائمة التي سمعت في واشنطن ولندن وعواصم غربية أخرى، أعرب في باريس عن تقييمات أقل حزما حول الاحتمال الفوري لهجوم روسي.

وقبل الاجتماع ، قال ماكرون للصحفيين إنه "متفائل" لكنه لا يؤمن "بالمعجزات العفوية". وأوضح الكرملين قبل الاجتماع أنه على الرغم من أهميته، إلا أنه لا يتوقع انفراجة.

في واشنطن، سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، المستشار الألماني أولاف شولتز في البيت الأبيض. وسيحاول الاثنان الاتفاق على جبهة غربية موحدة، في ظل الانتقادات الموجهة لسلوك المستشار الجديد تجاه روسيا. على هذه الخلفية، أعلن وزير الدفاع الألماني عن إرسال 350 جنديًا إلى ليتوانيا كتعزيز لقوة عمل الناتو المتمركزة فيها.

في غضون ذلك ، تُظهر صور الأقمار الصناعية التي وصلت إلى شبكة CNN أن روسيا جلبت المزيد من القوات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ، على الرغم من استمرارها في إنكار أن لديها أي نية لغزو جارتها. حذر المسؤولون الأمريكيون في الأيام الأخيرة من أن الحرب قد تندلع في أي لحظة ، بينما وصفوها في كييف بأنها "سيناريوهات مروعة".