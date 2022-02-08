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وزيرة الخارجية الألمانية تصل الى اسرائيل الخميس وتزور متحف ياد فاشيم

i24news

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أقارب وأصدقاء الناجين من الهولوكوست يضعون الزهور على أسماء معسكرات الاعتقال في ياد فاشيم ، في يوم ذكرى المحرقة ، 8 أبريل 2021.
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90أقارب وأصدقاء الناجين من الهولوكوست يضعون الزهور على أسماء معسكرات الاعتقال في ياد فاشيم ، في يوم ذكرى المحرقة ، 8 أبريل 2021.

ستزور متحف تاريخ المحرقة، والنصب التذكاري ياد لاييلد الذي يقع في متحف ياد فاشيم ويخلد ذكرى الأطفال اليهود

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالنا باربوك عن عزمها زيارة متحف ياد فاشيم الخميس المقبل، في إطار زيارتها لإسرائيل. ويرافق وزيرة الخارجية في زيارتها لياد فاشيم نائب وزير الخارجية عيدان رول.

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ويفيد الموقع السابع الإسرائيلي أن وزيرة الخارجية ستزور متحف تاريخ المحرقة، والنصب التذكاري ياد لاييلد الذي يقع في متحف ياد فاشيم ويخلد ذكرى الأطفال اليهود الذين قتلوا على يد النازيين ومساعديهم خلال الهولوكوست. كما تشتمل الزيارة على حضور مراسم وضع إكليل من الزهور في النصب المهيأ لإحياء ذكرى الضحايا ومن ثم التوقيع على كتاب زوار ياد فاشيم.