الخارجية البريطانية: "على روسيا سحب قواتها فورا من حدود أوكرانيا"

وزيرة الخارجية البريطانية: يجب على روسيا أن تسحب قواتها فورًا من حدود أوكرانيا

شددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، على أن روسيا "يجب أن تسحب قواتها فورا من حدود أوكرانيا" مشيراة إلى أن "روسيا لديها الخيار. نشجعهم بقوة على المشاركة ووقف التصعيد واختيار طريق الدبلوماسية".

جاءت اقوال ليز تراس من خلال تدوينةلها عبر "تويتر"، في طريقها لزيارة موسكو، للاجتماع مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف وبحث الوضع في أوكرانيا" وكانت قد أكدت في وقت سايق أنها "ستحث روسيا على السعي لإيجاد حل دبلوماسي ولتوضيح أن أي غزو روسي آخر لدولة مستقلة ستكون له عواقب وخيمة لجميع الأطراف المعنية".

وفي السياق ذاته يكثف المستشار الألماني أولاف شولتس جهوده الدبلوماسية في محاولة لنزع فتيل الأزمة على الحدود الأوكرانية-الروسية، ليستكمل بذلك مسعى أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبدأت أولى ثماره تظهر، الأربعاء، بدليل "المؤشرات الإيجابية" التي تحدثت عنها موسكو وكييف.

وأكدت أوكرانيا، الأربعاء، أنّ هناك "فرصا حقيقية" لخفض حدّة التوتر على حدودها مع روسيا حيث حشدت موسكو أكثر من مئة ألف عسكري في خطوة يخشى الغرب أن تكون تحضيرا لغزو عسكري للجارة الموالية للغرب، في حين تحدث الكرملين عن "مؤشرات إيجابية".وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تصريحات صحفية: "اليوم هناك فرص حقيقية لتسوية دبلوماسية"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ "الوضع لا يزال متوتراً لكنّه تحت السيطرة".

ومن جهته أعلن الكرملين، الأربعاء، أنّ هناك "مؤشرات إيجابية" الى إمكانية تسوية الأزمة الراهنة وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "برزت مؤشرات إيجابية الى أنّ الحلّ لأوكرانيا يمكن أن يستند فقط الى الالتزام باتفاقيات مينسك" الموقعة في 2015 بين كييف و"الموالين" لروسيا في شرق أوكرانيا.

لكنه حذر من أنه ليس هناك أي مؤشر من السلطات الأوكرانية الى استعدادها "للإسراع" في القيام بما "كان ينبغي على كييف القيام به منذ فترة طويلة".وأضاف "لذا هناك مؤشرات إيجابية، ومؤشرات أقلّ إيجابية".