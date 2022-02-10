الدنمارك على استعداد لاستقبال جنود أمريكيين على أراضيها

لم تحدد ميتي بعد "الطبيعة الدقيقة لهذا التعاون، لكن يمكنه أن يشمل تواجد جنود أمريكيين وعتادا ومعدات عسكرية

قالت وزيرة الخارجية الدنماركية ميتي فريديريكسن، اليوم الخميس، إن بلادها على استعداد لاستقبال جنود أمريكيين على أراضيها، في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة مع الولايات المتحدة في خضم تصاعد التوتر مع روسيا، مشيرة إلى أن" واشنطن تواصلت مع الدنمارك واقترحت تعاونا دفاعيا ثنائيا".

ولم تحدد ميتي فريديريكسن بعد "الطبيعة الدقيقة لهذا التعاون، لكن يمكنه أن يشمل تواجد جنود أمريكيين وعتادا ومعدات عسكرية على أراضي الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي"

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، "مستعدون لتعزيز هذا التواجد بسرعة بإرسال مزيد من القوات والقدرات إلى المنطقة، وتدعم القوات الأمريكية عمليات الانتشار الخاصة بحلف الناتو.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حلف الناتو لديه أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتائب في إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، والتي تعمل على أساس التناوب. وذكر الحلف الشهر المنصرم أن تلك المجموعات هي "قوات قوية ومستعدة للقتال".

وتقود كل مجموعة المملكة المتحدة أو كندا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة، وتضم قوات من عدة دول أعضاء.

وكانت روسيا حذرت، الخميس المنصرم، من نقل قوات أمريكية إضافية لشرق أوروبا، مؤكدة أنها "تزيد التوتر"، قائلة، إن "نقل قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا خطوة لا تساعد على التهدئة وإنما تهدف إلى زيادة التوتر"