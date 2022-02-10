بريطانيا تصادق على قانون يسمح بتشديد عقوباتها ضد روسيا اذا زعزعت استقرار أوكرانيا

"يمكن لبريطانيا الآن معاقبة ليس المرتبطين مباشرة بزعزعة استقرار أوكرانيا والكيانات التابعة للحكومة الروسية"

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان، اليوم الخميس، أنها "صادقت على قانون يسمح لها بتشديد منظومة عقوباتها ضد روسيا، بهدف المساعدة في ردع موسكو عن غزو أوكرانيا"مشيرة إلى أنه "يمكن لبريطانيا الآن معاقبة ليس المرتبطين مباشرة بزعزعة استقرار أوكرانيا والكيانات التابعة للحكومة الروسية والشركات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للحكومة الروسية".

ويرمي التشريع الجديد الذي أُعلن الشهر المنصرم إلى السماح للندن باستهداف المصالح التي تهم الكرملين بشكل مباشر، وذلك بعد تعرضها لانتقادات لغضها الطرف منذ أمد طويل عن تدفق الأموال الروسية إلى أراضيها.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن "المملكة المتحدة حازمة في دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير" وأضافت "ندعو روسيا إلى وقف التصعيد واختيار نهج الدبلوماسية، إذا استمرت روسيا في عدوانها على أوكرانيا، فلن تتردد المملكة المتحدة وشركاؤها في التحرك".

وطالبت تراس خلال زيارة لموسكو، اليوم الخميس، روسيا بسحب قواتها المحتشدة قرب الحدود الأوكرانية من أجل البدء بوقف التصعيد بين الكرملين والغرب الذي يخشى حدوث عملية عسكرية روسية ضد كييف.

من جهته، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاءه مع تراس بأنه "محادثة بين أصم وأخرس"، قائلا إن نظيرته البريطانية "لم تسمع" التفسيرات "الأكثر تفصيلا" من روسيا بشأن مخاوفها من توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.