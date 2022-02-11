مستشار الأمن القومي الأميركي: روسيا قد تشن هجوما سريعا على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا

سنخفض العاملين بالسفارة الأمريكية في كييف وروسيا ستبدأ هجومها على أوكرانيا جوا قبل أن تبدأ عملية الغزو البري"

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن "الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا قد يبدأ في أي لحظة"مشيرا إلى أن"روسيا ستبدأ هجومها على أوكرانيا جوا قبل أن تبدأ عملية الغزو البري" وقال "سنخفض أعداد العاملين بالسفارة الأميركية في أوكرانيا"

وأضاف أن "الهجوم الروسي يشمل العاصمة كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا" وتابع "موسكو ستبحث عن ذريعة أو عمل مضلل لغزو أوكرانيا"، وقال إن "القوات الأميركية في شرق أوروبا لن تخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا"، لكنه أوضح أن "قواتنا في شرق أوروبا تحت تصرف حلف الناتو".