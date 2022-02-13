الرئيس الألماني شتاينماير يستعدّ لإعادة انتخابه لولاية ثانية وأخيرة

شغل الديموقراطي الاشتراكي (66 عاما) مرتين منصب وزير الخارجية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل

يستعدّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأحد لإعادة انتخابه لولاية ثانية مستندًا إلى رصيده السياسي ودفاعه عن القيم الديموقراطية الوطنية، لا سيما أنه يحرص على تنظيم لقاءات بانتظام مع مواطنين، مصوّرًا نفسه على أنه نصير للحوار والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

وشغل الديموقراطي الاشتراكي (66 عاما) مرتين منصب وزير الخارجية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل تخليه عن هذا الدور وتوليه منذ العام 2017 منصب رئيس الدولة الذي يُعتبر فخريًا إلى حد كبير. ودفع بحزبه إلى عقد تحالف جديد مع المستشارة السابقة ميركل في العام 2018 بعد فشل المفاوضات بين المحافظين والخضر والليبراليين.

ويخوض شتاينماير السباق أمام ثلاثة مرشحين عن اليسار الراديكالي واليمين المتطرف وحزب صغير من أصل بافاري فيما يحظى الممثل عن الديموقراطي الاجتماعي المتحالف مع حزب الخضر والليبراليين وجزء كبير من المحافظين بدعم الائتلاف الحكومي.

وعرفت ولاية شتاينماير على مدار السنوات الخمس هجمات متكررة على الديموقراطية بعد دخول اليمين المتطرّف إلى البوندستاغ في العام 2017، فضلًا عن هجمات عنصرية قاتلة وظهور حركة عنيفة تعارض القيود المفروضة لمكافحة تفشي كوفيد-19. وكان شتاينماير قد أجرى في وقت سابق من هذا العام، نقاشًا عامًا بين خبراء في مجال الصحة ومشككين باللقاحات المضادة لكوفيد-19 قادوا مظاهرات في الشوارع للاحتجاج على القواعد الصحية.

وسيُنتخب الرئيس في بداية فترة ما بعد الظهر بالاقتراع السري ودون مناقشة مسبقة من قبل الجمعية الفدرالية المؤلّفة من نواب من البوندستاغ وعدد مماثل من المندوبين المعيّنين من قبل الأقاليم والأحزاب، أي 1472 ناخبًا. ودعت القيود المفروضة جراء أزمة كوفيد-19 الصحية، الناخبين الى الإجتماع في مبنى واسع عوضًا عن الرايخستاغ مثلما تُملي التقاليد.