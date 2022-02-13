يشار إلى أن شتاينماير يحظى بشعبية كبيرة في المجتمع الألماني والأوساط السياسية الألمانية والأوروبية بشكل عام

أعلنت رئيسة الجمعية العمومية الاتحادية في ألمانيا، بيربل باس، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لفترة رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات حيث حصل على 1045 صوتا من إجمالي 1437 صوتا.

ووصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 1425 صوتا مقابل 12 صوتا باطلا، ويكون بذلك شتاينماير هو خامس رئيس ألماني يحصل على فترة ولاية ثانية، حسب وكالة الأنباء د.ب.أ الألمانية.

وضمنت الأغلبية الكبيرة لأحزاب الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، بالإضافة إلى حزبي المعارضة حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، فوز وزير الخارجية الأسبق /66 عاما/ بفترة ولاية ثانية من أول جولة تصويت.

وكان شتاينماير قد أكد في مايو/أيار خلال إعلانه رغبته في البقاء في منصبه حتى العام 2027، أن الدور الرئاسي الذي يؤديه هو "شرف" له وأنه يشكل "تحديا هائلا". كما كان قد فاز برئاسة الجمهورية الاتحادية الألمانية، في الانتخابات الماضية في عام 2017 باكتساح منافسيه الأربعة بواقع 931 صوتا من أصل 1253 يمثلون مجلسي البوندستاغ والبوندسرات، ليصبح الرئيس الثاني عشر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، خلفاً ليواكيم غاوك الذي شغل المنصب منذ عام 2012.

يشار إلى أن شتاينماير يحظى بشعبية كبيرة في المجتمع الألماني والأوساط السياسية الألمانية والأوروبية بشكل عام، كما اكتسب سمعة المدافع القوي عن القيم الديمقراطية الوطنية التي قوضها في السنوات الأخيرة اليمين المتطرف وكوفيد-19.

ويذكر أنه شغل الديمقراطي الاشتراكي (66 عاما) مرتين منصب وزير الخارجية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل تخليه عن هذا الدور وتوليه منذ العام 2017 منصب رئيس الدولة الذي يُعتبر فخريا إلى حد كبير.