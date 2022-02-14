الرئيس الأوكراني يدعو نظيره الأمريكي إلى زيارة كييف لدعم بلاده في مواجهة خطر غزو روسي

بايدن كرر خلال الاتصال وعده برد "سريع وحاسم" من واشنطن، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي

قال المكتب الرئاسي في كييف إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية بينهما أمس الأحد، لزيارة أوكرانيا قريبا لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي، قائلا:"انا واثق بأن زيارتكم لكييف خلال الأيام المقبلة، ستكون إشارة قوية وستساهم في استقرار الوضع".

لكن واشنطن لم تشر البتة إلى هذا الدعوة في بيانها عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين والتي استغرقت نحو خمسين دقيقة.

ونقل البيت الأبيض أن بايدن وزيلنسكي توافقا على مواصلة نهجي "الدبلوماسية" و"الردع" حيال روسيا واضاف أن بايدن كرر خلال الاتصال وعده برد "سريع وحاسم" من الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي، مكررا دعمه "لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

ومن جهتها نقلت قناة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية عن مسؤول أوكراني لم تسمه، أنه لا يوجد رد إيجابي من بايدن على الفكرة.

وذكر البيان الأوكراني إن زيلينسكي قال إن أوكرانيا تتفهم التهديدات التي تواجهها، ومستعدة لمواجهة أي سيناريو في الوقت الذي شكر فيه الولايات المتحدة على دعمها ونقل البيان أيضاً "نتوقع من الولايات المتحدة أن تساعد، من بين أشياء أخرى، في منع انتشار الفزع".