فرنسا: مقتل مسلح هاجم الشرطة بسكين في محطة القطارات في باريس

رجل هدد الشرطة بسكين طولها "30 سم" كتب عليها "ACAB" وهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد" في محطة قطارات

أطلقت الشرطة الفرنسية النار، صباح اليوم الإثنين، على رجل هددهما بسكين طولها "30 سم" كتب عليها "ACAB" وهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد" في محطة قطارات في باريس، ما أدى إلى مقتله.

ورد الشرطيان بإطلاق النار من أجل "درء أي خطر" في هذه المحطة المزدحمة التي تخدم شمال فرنسا والدول المجاورة، مثل بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وفق ما ذكر مصدر في الشرطة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين في تغريدة على موقع تويتر إنه "تم نقل الشرطة إلى العمل حوالي الساعة 7:00 صباحا ، أثناء قيامهم بدوريات في هذه المحطة التي تخدم شمال فرنسا وكذلك البلدان المجاورة، مثل بريطانيا العظمى وبريطانيا وبلجيكا ودول أخرى. ألمانيا"وقال إن الشرطة استخدمت السلاح، وبذلك تجنبوا أي خطر على أنفسهم والمسافرين".

وفي السياق نشر صحفي من التلفزة الفرنسية، كان موجودًا في المحطة وقت وقوع الحادث، مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية نسمع فيه إطلاق رصاصتين.

كما أعلن وزير النقل الفرنسي جان باتيست جباري، اليوم الاثنين، عن مقتل المسلح الذي هاجم أفراد شرطة في محطة جار دو نور بالعاصمة باريس، وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال الوزير الفرنسي لإذاعة "آر.إم.سي" الفرنسية، إن الشرطة قتلت صباح اليوم الاثنين شخصا هاجمها بسكين في محطة جار دو نورد بباريس"