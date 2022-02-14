بلينكن يعلن نقل السفارة الأمريكية من كييف إلى لفيف تداركًا لأي تصعيد

يأتي قرار نقل السفارة الأمركية حسب بلينكن في مواجهة "التسارع اللافت" لانتشار القوات الروسية عند الحدود

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف في غرب البلاد، في مواجهة "التسارع اللافت" لانتشار القوات الروسية عند الحدود.

وقال بلينكن في بيان "نحن بصدد نقل عمليات السفارة في كييف إلى لفيف مؤقتاً"، مؤكدًا أن واشطن تريد ضمان "أمن الأمريكيين".

وأشار إلى أن "السفارة ستبقى على تواصل مع الحكومة الأوكرانية" لكن "نناشد كل مواطن أمريكي لا يزال في أوكرانيا مغادرة البلاد فورًا" وسط تأكيده على مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثّفة لخفض تصعيد الأزمة".

كما أشار الى نية بلاده "إعادة موظّفينا إلى السفارة ما إن تسمح الظروف بذلك".

وسبق أن خُفّض عدد موظفي السفارة في العاصمة الأوكرانية إلى الحدّ الأدنى بعدما أمرت واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين وتعليق القسم القنصلي في كييف.

وأبقت واشنطن على تواجد قنصلي محدود في لفيف على بعد حوالى 70 كيلومترا من الحدود البولندية للاستجابة لحالات طارئة.