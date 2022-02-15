تقرير: اسرائيل ترجئ نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا خشية غضب روسيا

كانت كييف قبل الانزلاق في هاوية توتر العلاقات بينها وبين روسيا حد التجهيز لغزو معنية بالقبة الحديدية

أعربت جهات أوكرانية عن استيائها جراء قرار السلطات في اسرائيل إرجاء صفقة نقل القبة الحديدية التي هي في الواقع تطوير دفاعي اسرائيلي الى أوكرانيا، على ما كشف موقع واينت صباح الثلاثاء.

وكانت كييف في السابق، أي قبل الانزلاق في هاوية توتر العلاقات بينها وبين روسيا حد التجهيز لغزو اوكرانيا وفق تقديرات أمريكية وأوروبية، قد أعربت عن نيتها في شراء منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" إضافة الى صواريخ باتريوت التي أثبتت نجاعتها خلال عملية "حارس الأسوار" بمواجهة صواريخ حماس، لكن بحال تم الأمر فمن شأن ذلك أن يضع اسرائيل في موقف محرج للغاية أمام الصديقة موسكو لا سيما والأوضاع مقبلة على انفجار محتمل.

وبحسب واينت فقد سعى مسؤولون في اسرائيل منذ الصيف الفائت الى تجنب الوقوع في صدام مع الأمريكيين ومع الأوكرانيين ونجحوا في إزالة المطلب عن الأجندة، إلا أن مسؤولين في أوكرانيا أعربوا عن استيائهم من ذلك.

ويشير التقرير الى أن إدارة الموقف فيما خص القبة الحديدية توضح جيدًا الوضع الاستثنائي الذي تجد إسرائيل نفسها فيه: عمليًا، هي دولة لها حدود مشتركة مع موسكو، بسبب سيطرة الكرملين الفعلية على قرارات النظام السوري. ويمسك مسؤولون اسرائيليون في الاعتقاد بأن إدارة بايدن وقادة الكونجرس يتفهمون حاجة اسرائيل إلى الحذر، وبالتالي تصرفوا "بحساسية ومسؤولية" حيال القبة الحديدية.

من الجدير ذكره أن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قد طور في إسرائيل ولكنه مشروع مشترك مع البنتاغون الأمريكي، وعليه لا تسمح الاتفاقية بين الطرفين ببيع النظام إلى دولة ثالثة دون موافقة متبادلة.