الأزمة الأوكرانية: متابعة لأهم المراحل ورصد لأحدث التصريحات الدولية

الولايات المتحدة عرضت على أوكرانيا قرضًا يصل إلى مليار دولار لدعم اقتصادها وسط مخاوف من اندلاع حرب مع روسيا

تواصل أوكرانيا لفت أنظار العالم إليها لا سيما وأن روسيا حشدت أرتال المقاتلين على الحدود مع الجارة التي تربطها معها علاقات تاريخية وثيقة، وحيال تردي الأوضاع وانزلاق المشهد نحو غزو روسي محتمل لكييف وفق تقديرات غربية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثاء إن الولايات المتحدة عرضت على أوكرانيا قرضًا يصل إلى مليار دولار لدعم اقتصادها وسط مخاوف من اندلاع حرب مع روسيا.

ووصف تلك الخطوة على أنها تعزيز لقدرة أوكرانيا على الصمود اقتصاديا وضمان ازدهارها في مواجهة التصرف المزعزع من جانب رووسيا". وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولي، ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والكيانات الاقتصادية الدولية الأخرى ستساهم في هذا الجهد.