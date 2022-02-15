الأزمة الأوكرانية: متابعة لأهم المراحل ورصد لأحدث التصريحات الدولية
الولايات المتحدة عرضت على أوكرانيا قرضًا يصل إلى مليار دولار لدعم اقتصادها وسط مخاوف من اندلاع حرب مع روسيا
تواصل أوكرانيا لفت أنظار العالم إليها لا سيما وأن روسيا حشدت أرتال المقاتلين على الحدود مع الجارة التي تربطها معها علاقات تاريخية وثيقة، وحيال تردي الأوضاع وانزلاق المشهد نحو غزو روسي محتمل لكييف وفق تقديرات غربية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثاء إن الولايات المتحدة عرضت على أوكرانيا قرضًا يصل إلى مليار دولار لدعم اقتصادها وسط مخاوف من اندلاع حرب مع روسيا.
ووصف تلك الخطوة على أنها تعزيز لقدرة أوكرانيا على الصمود اقتصاديا وضمان ازدهارها في مواجهة التصرف المزعزع من جانب رووسيا". وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولي، ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والكيانات الاقتصادية الدولية الأخرى ستساهم في هذا الجهد.
15 فبراير 2022
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها، في وقت تخشى فيها الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة.
وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية "وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم"/ ا ف ب
بعض القوات الروسية المنتشرة قرب أوكرانيا بصدد العودة إلى قواعدها /ا ف ب
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء القادم "يوم الوحدة" بعدما أشارت وسائل إعلام عدة إلى احتمال أن يشهد هجومًا روسيًا.
وقال الرئيس زيلينسكي ، في كلمة إلى الأمة الإثنين "يُقال لنا إن 16 فبراير/شباط سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، انطلاق تدريبات عسكرية للوحدات الهندسية الهجومية باستخدام أحدث المعدات في إقليم كراسنودار بجوار القرم.
وأوضحت الوزارة أنّ "طيران الجيش بدأ تمارين قتالية لإتقان الطيران والقتال في ظروف ليلية في إقليم ستافروبل جنوبي روسيا."
أثارت صور أقمار صناعية تظهر قيام روسيا بتعزيز وجودها العسكري على طول حدودها مع أوكرانيا تساؤلات حول نواياها تجاه كييف.
طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء من موسكو "سحب قواتها" من حدود أوكرانيا معتبرة ان "الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة" في وقت ينتظر وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو، وفق ا ف ب.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين من أن الوقت قد حان "لنزع فتيل التوتر" بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، معربا عن "قلقه الشديد" من خطر نشوب نزاع عسكري، وفق الوكالة الفرنسية ا ف ب.
وقال غوتيريش الذي كان قد تحدث في وقت سابق إلى وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، "حان الوقت الآن لنزع فتيل التوتر وتخفيف الإجراءات على الأرض".