أوكرانيا تحيي “يوم الوحدة” والقادة الأوروبيون والأميركيون يكثفون التحركات الدبلوماسية

أعلن الناتو أنه "لم يسجل أي وقف للتصعيد على الأرض في هذه المرحلة وروسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري"

أعلن الرئيس الأوكراني،فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، “يوم الوحدة” في مواجهة التهديد بغزو روسي فيما أعطى الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية أملا حذرا بالخروج من الأزمة، في ما حذر القادة الأوروبيون والأميركيون الذين كثفوا التحركات الدبلوماسية، من أن عقوبات اقتصادية كبرى جاهزة في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.

ومن جهتها نفت روسيا أن يكون ليدها أي نية في شن هجوم على أوكرانيا في الوقت الحالي، مع انتهاء مناوراتها العسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر وحدات عسكرية تعبر جسرا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وفي السياق أعلن الأمين العام للحف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أنه لم يسجل “أي وقف للتصعيد على الأرض في هذه المرحلة” مؤكدا على العكس أن “روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري” قرب أوكرانيا.