أوكرانيا تحيي “يوم الوحدة” والقادة الأوروبيون والأميركيون يكثفون التحركات الدبلوماسية
أعلن الناتو أنه "لم يسجل أي وقف للتصعيد على الأرض في هذه المرحلة وروسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري"
أعلن الرئيس الأوكراني،فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، “يوم الوحدة” في مواجهة التهديد بغزو روسي فيما أعطى الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية أملا حذرا بالخروج من الأزمة، في ما حذر القادة الأوروبيون والأميركيون الذين كثفوا التحركات الدبلوماسية، من أن عقوبات اقتصادية كبرى جاهزة في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.
ومن جهتها نفت روسيا أن يكون ليدها أي نية في شن هجوم على أوكرانيا في الوقت الحالي، مع انتهاء مناوراتها العسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر وحدات عسكرية تعبر جسرا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.
وفي السياق أعلن الأمين العام للحف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أنه لم يسجل “أي وقف للتصعيد على الأرض في هذه المرحلة” مؤكدا على العكس أن “روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري” قرب أوكرانيا.
16 فبراير 2022
ناقش وزراء دفاع دول حلف الأطلسي (الناتو) خططا للردع الإضافي ضد روسيا في وقت لاحق، الأربعاء، في بروكسل، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ويرسل حلفاء الناتو مزيدا من السفن والطائرات المقاتلة والقوات إلى أوروبا الشرقية، مع وضع قوات أخرى في حالة تأهب.
قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، باريند ليتس، إن "قادة الاتحاد الأوروبي سيعقدون محادثات في بروكسل الخميس".وأضاف ليتس، في تغريدات عبر "تويتر"، أن "المحادثات تستهدف بحث الجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف حدّة أزمة أوكرانيا، قبيل قمة مقررة مع قادة دول أفريقية".
لا تزال الأزمة الأوكرانية تفرض نفسها بقوة على الساحة العالمية رغم "انفراجة" بعد إعلان روسيا إنهاء المناورات وسحب بعض قواتها من على الحدود.