الاتحاد الأوروبي: "لا نعترف بالبوليساريو ولا تغيير في موقفنا من الصحراء"

الجزائر:"المغرب كلف لجنة برلمانية بالاحتجاج على حضور جبهة البوليساريو القمة الأوروبية الإفريقية ببروكسل"

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التأكيد، على أن "موقفه لم يتغير بشأن قضية الصحراء"، مشددا على أن "أيا من الدول الأعضاء فيه لا تعترف بالبوليستاريو"، وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن "الجانب الأوروبي لم يقم بدعوة البوليساريو".

وأشار بيتر ستانو إلى أن “النقطة الأساسية التي ينبغي توضيحها تتمثل في كون الاتحاد الأوروبي شريك في تنظيم هذه القمة مع الاتحاد الإفريقي، وبالتالي فإن الاتحاد الإفريقي هو الذي تكلف بتوجيه الدعوة من الجانب الإفريقي" وسجل أن "هذه الدعوة من الاتحاد الإفريقي لا تغير شيئا من موقف الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف بالبوليساريو، ولا أيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف به"

وكانت صحيفة "الشروق" الجزائرية قد أفادت، اليوم الأربعاء، أن"المغرب كلف لجنة برلمانية بالاحتجاج على حضور جبهة البوليساريو إبراهيم غالي القمة الأوروبية الإفريقية ببروكسل" وأضافت "وجهت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي رسالة إلى البرلمان الأوروبي، عبرت فيها عن اندهاشها مما أسمته وجود نية لمشاركة إبراهيم غالي في أشغال القمة”.

وقالت الصحيفة أن"اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أنها “تسعى عبر رسالتها لمشاركة البرلمان الأوروبي المخاوف المتعلقة بالاضطرابات التي قد تؤثر على الشراكة بين إفريقيا وأوروبا".