الأزمة الأوكرانية: تصعيد كلامي بين روسيا وكتلة الغرب وآمال بتغلب الحل الدبلوماسي

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف الأطلسي سيعزز حضوره العسكري على خاصرته الشرقية بمواجهة التهديدات الروسية

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن موسكو لم تسحب قوات عن الحدود مع أوكرانيا بل أرسلت تعزيزات من سبعة آلاف عسكري، ما يزيد المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد. وقال مسؤول كبير دون الكشف عن اسمه "الواقع أنّنا تثبّتنا الآن من أن روسيا زادت خلال الأيام الماضية جنودها على طول الحدود الأوكرانية بما يصل إلى سبعة آلاف عسكري، بعضهم وصل اليوم". وأضاف "تقول روسيا إنها تريد إيجاد حل دبلوماسي لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك".

ومن المقرر أن تلتقي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس السبت زيلينسكي لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوروبيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، على ما أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء. لكن الحلف الأطلسي أعلن قبل التصريحات الأميركية أنّه لا يرى بوادر الخفض المعلن في التصعيد. وقال أمينه العام ينس ستولتنبرغ "على العكس، يبدو أن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري".

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف الأطلسي سيعزز حضوره العسكري على خاصرته الشرقية بمواجهة التهديدات الروسية التي باتت تمثل "الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا".