تقارير: احتمال"غزو"روسيا لأوكرانيا بعد 20 فبراير الجاري ومسكو تنفي
المزاعم التي تنشرها وسائل إعلام غربية بأن الغزو الروسي لأوكرانيا بعد 20 فبراير/شباط الجاري، مزيفة وغير صحيحة
قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن "المزاعم التي تنشرها وسائل إعلام غربية بأن الغزو الروسي لأوكرانيا بعد 20 فبراير/شباط الجاري، مزيفة وغير صحيحة"، رد بذلك على ما نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، استنادا إلى آراء محللين.
ووفق الصحفية فإن الموعد السابق أمس الأربعاء الذي روجت له وسائل إعلام أخرى، قد صرف الانتباه عن الموعد الرئيس وسبق للمتحدث باسم الكرملين أن صرح بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب أحيانا مازحا، معرفة ما إذا نشر الموعد الدقيق لبدء الحرب أم لا.
17 فبراير 2022
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، إن بلاده سترد في وقت لاحق اليوم على المقترحات الأميركية بشأن الأمن في أوروبا، مؤكدا أن موسكو ستنشر رسالة علنية بخصوص ذلك.
وجاء حديث لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو.