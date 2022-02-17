استدعاء سفير إسرائيل لدى أوكرانيا لـ"توجيه توبيخ له" في وزارة الخارجية في كييف

تم استدعاء السفير بعد أن طلبت إسرائيل من موسكو المساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الإسرائيليين في حالة الحرب

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودسكي استُدعى اليوم الخميس من طرف وزارة الخارجية في كييف لـ "توجيه توبيخ له"، بسبب ان إسرائيل توجهت لروسيا وسعت إلى التنسيق معها لإجلاء المواطنين الإسرائيليين والدبلوماسيين من أوكرانيا في حال حدوث غزو، بحسب ما نشر في موقع واللا الاسرائيلي.

وكانت إسرائيل، قد وجهت الليلة المنصرمة، رسالة إلى الحكومة الروسية أوضحت فيها أنها ستحتاج إلى المساعدة في إجلاء المواطنين والدبلوماسيين الإسرائيليين في حالة غزو أوكرانيا، اعتبارًا من أمس الأربعاء، حيث غادر حوالي 3000 إسرائيلي أوكرانيا، ويقدر أن حوالي عشرة آلاف إسرائيلي آخرين بقوا في البلاد.

حقيقة أن إسرائيل تنقل مثل هذه الرسالة إلى روسيا تشير إلى أن القدس تأخذ على محمل الجد سيناريو الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والذي قد يصل إلى حد احتلال البلاد.