روسيا: سحبنا 10 طائرات سوخوي من شبه جزيرة القرم

أعلنت روسيا الجمعة سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا فضلا عن قاذفات من شبه جزيرة القرم، لتعود إلى ثكناتها، على وقع مخاوف غربية من هجوم على اوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "عاد قطار عسكري يحمل عديدا وعتادا تابعين لوحدات سلاح المدرعات من إقليم الغرب العسكري إلى قواعده الدائمة". وأعلن ناطق باسم الأسطول الروسي اوردت وكالة انترفاكس للانباء تصريحاته، سحب ست طائرات قاذفة من طراز سوخوي-24 من القرم.

بينما يواصل العالم بقلق ترقب التوترات المتصاعدة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، واصل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا ، الليلة (الخميس - الجمعة) ، تبادل إطلاق النار على الحدود بين البلدين.

ومع نشر 100 ألف جندي روسي على الخطوط الأمامية مع أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قافلة من الدبابات والمدرعات التي كانت في المنطقة عادت إلى قواعدهم الأم بعد استكمال مناورة في المنطقة. أضاف أسطول البحر الأسود 10 قاذفة من طراز Sukhoi 24 انتقلت من شبه جزيرة القرم للمشاركة في تدريبات في مناطق أخرى.