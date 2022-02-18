الأمم المتحدة: "الحشد الروسي حول أوكرانيا يزيد التوتر" وروسيا تؤكد "الدول الغربية غير مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية بشكل جاد
غوتيريش"الانقلابات كانت تحدث خلال فترات زمنية كبيرة أصبحنا نشهدها خلال فترات قصيرة الآن"
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد ظهر اليوم الجمعة، من ميونيخ، إن "حشد القوات الروسية حول أوكرانيا يزيد التوتر وإمكانية نشوب صراع في أوروبا" وأشار إلى أن "الانقلابات كانت تحدث خلال فترات زمنية كبيرة أصبحنا نشهدها خلال فترات قصيرة الآن" مؤكدا على أن "وسيلتنا لمكافحة الإرهاب هي التنمية المستدامة".
ومن جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الدول الغربية غير مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية بشكل جاد.وأضاف "ناقشت مع نظيري البيلاروسي مسألة الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن بلدينا في ظل نشاط حلف الناتو".
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ58، التي انطلقت بعد ظهر الجمعة، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 100 وزير وممثل لقطاع الأعمال والجمعيات والمنظمات الدولية.
ويحضر المؤتمر المستشار الألماني أولاف شولتز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويناقش المؤتمر في عدد من الجلسات وورش العمل على مدار 3 أيام، التحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبراني والإرهاب، وكذلك عدد من الملفات الساخنة مثل الأزمة الأوكرانية، والتطورات في أفغانستان، وقضايا الشرق الأوسط
18 فبراير 2022
تصاعدت حدة العنف في شرق أوكرانيا، مع دوي صافرات الإنذار في وسط دونيتسك، ودعوة دينيس بوشيلين، زعيم الانفصاليين فيها للمدنيين بالمغادرة إلى روسيا.
وأعلن بوشيلين، المدعوم من روسيا، إجلاء سكان منطقة انفصالية إلى جنوب شرق روسيا، وسط تصاعد عمليات القصف.
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها، وقال" نحن على شفا حرب ستشمل أوروبا بأكملهاجمهورية دونيتسك تعلن بدء إجلاء مواطنيها إلى روسيا تحسبا لهجوم أوكراني".
وقال لوكاشينكو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الجمعة: "بودي التأكيد على أنه لا يرغب أحد ليس في اندلاع حرب فقط بل وحتى في تصعيد أي نزاعات أيضا. لا نحتاج إلى ذلك، ليس البيلاروس ولا الروس".
أفاد مراسل روسيا اليوم بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا بعد الإعلان عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا تحسبا لهجوم من قبل قوات حكومة كييف.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية.
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك المعلنة ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا، محذرة من أن قوات حكومة كييف أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع في منطقة دونباس.