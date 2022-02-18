غوتيريش"الانقلابات كانت تحدث خلال فترات زمنية كبيرة أصبحنا نشهدها خلال فترات قصيرة الآن"

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد ظهر اليوم الجمعة، من ميونيخ، إن "حشد القوات الروسية حول أوكرانيا يزيد التوتر وإمكانية نشوب صراع في أوروبا" وأشار إلى أن "الانقلابات كانت تحدث خلال فترات زمنية كبيرة أصبحنا نشهدها خلال فترات قصيرة الآن" مؤكدا على أن "وسيلتنا لمكافحة الإرهاب هي التنمية المستدامة".

ومن جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الدول الغربية غير مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية بشكل جاد.وأضاف "ناقشت مع نظيري البيلاروسي مسألة الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن بلدينا في ظل نشاط حلف الناتو".

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ58، التي انطلقت بعد ظهر الجمعة، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 100 وزير وممثل لقطاع الأعمال والجمعيات والمنظمات الدولية.

ويحضر المؤتمر المستشار الألماني أولاف شولتز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويناقش المؤتمر في عدد من الجلسات وورش العمل على مدار 3 أيام، التحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبراني والإرهاب، وكذلك عدد من الملفات الساخنة مثل الأزمة الأوكرانية، والتطورات في أفغانستان، وقضايا الشرق الأوسط