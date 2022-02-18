الخارجية الألمانية: لا نريد أن نخوض حربا مع روسيا ونسعى لحوار للحد من التصعيد

وزيرة الخارجية الألمانية"كل الخيارات على الطاولة فيما يخص الأزمة في شرق أوروبا بما فيها خط "نورد ستريم 2".

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إن "روسيا تهدد أوكرانيا وهيكل الأمن في أوروبا" وأضافت "لا نريد أن نخوض حربا مع روسيا ولكن نسعى لحوار جدي عن السلام والأمن للحد من التصعيد"وأشارت إلى أن "كل الخيارات على الطاولة فيما يخص الأزمة في شرق أوروبا بما فيها خط "نورد ستريم 2".

جاء تصريحات أنالينا خلال كلمتها في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 58، التي انطلقت بعد ظهر الجمعة، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ومشاركة دولية واسعة.

ويجري المؤتمربمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 100 وزير وممثل لقطاع الأعمال والجمعيات والمنظمات الدولية بعدد أقل من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام كما كان معتادا، بالإضافة إلى وفود رسمية صغيرة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا في ألمانيا.

ويحضر المؤتمر المستشار الألماني أولاف شولتز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويناقش المؤتمر في عدد من الجلسات وورش العمل على مدار 3 أيام، التحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبراني والإرهاب، وكذلك عدد من الملفات الساخنة مثل الأزمة الأوكرانية، والتطورات في أفغانستان، وقضايا الشرق الأوسط.