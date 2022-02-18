شرق أوكرانيا: تصاعد عمليات القصف وإجلاء مدنيين لروسيا ومخاوف من "السيناريو الأسوأ"

تصاعد عمليات القصف ومخاوف من "السيناريو الأسوأ" وأوكرانيا تتحدث عن "60 خرقا" في دونباس خلال 24 ساعة

تصاعدت حدة العنف في شرق أوكرانيا، مع دوي صافرات الإنذار في وسط دونيتسك، ودعوة زعيم الانفصاليين دينيس بوشيلين فيها للمدنيين بالمغادرة إلى جنوب شرق روسيا وسط تصاعد عمليات القصف ومخاوف من "السيناريو الأسوأ"

أوكرانيا تتحدث عن "60 خرقا" في دونباس خلال 24 ساعة

ويشهد شرق أوكرانيا تراشقا بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا بعد هجمات بالمدفعية والقذائف خلال الساعات المنصرمة ولدى إعلانه هذه الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بوشيلين، إن "موسكو وافقت على توفير الإقامة للسكان المغادرين، على أن يتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولا".

وذكر بوشلين أنه "اعتبارا من اليوم 18 فبراير/شباط تم تنظيم عمليات إجلاء جماعي للسكان إلى روسيا، وسيتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولا" كما حض زعيم الانفصاليين في إقليم لوغانسك بشرق أوكرانيا، الأهالي على المغادرة والتوجه إلى روسيا، وسط تحذيرات موسكو ودول الغرب من تصعيد للأعمال العسكرية.

وقال ليونيد باسيشنيك، في بيان: "لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، أدعو سكان الجمهورية.. إلى المغادرة والتوجه إلى روسيا الاتحادية في أقرب وقت".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مسؤول قوله، إن "مجموعة أولى من حافلات الإجلاء تغادر منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا مساء اليوم".وأعربت روسيا، التي تنفي التخطيط لشن هجوم على أوكرانيا، عن قلقها في وقت سابق، الجمعة، بشأن الزيادة الكبيرة في وتيرة في القصف في المنطقة المعروفة باسم دونباس.

وذكرت "انترفاكس"، للأنباء أن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قال إنه "لا معلومات لديه عن الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بعد أن أعلن قادة انفصاليين مدعومين من موسكو إجلاء السكان."وأضافت أن بيسكوف أوضح أنه "لا يعرف ما إذا كانت الخطوة جرى تنسيقها مع روسيا من عدمه."

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، الجمعة، بإجراء مفاوضات مع انفصاليين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى تصاعد التوتر في المنطق وداعيا إلى تنفيذ عملية مينسك للسلام.

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