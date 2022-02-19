روسيا تجري تجربة نووية وأوكرانيا قلقة وتتوسل من أجل "السلام"

ألمانيا تدعو مواطنيها: "اخرجوا من أوكرانيا على الفور ، فقد تكون هناك مواجهة في أي لحظة"

في الوقت الذي يناقش فيه قادة العالم ويستعدون لغزو روسي لأوكرانيا، أجرى الجيش الروسي اليوم السبت، مناورة صاروخية باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وهذا تحت اشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

في الوقت نفسه، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أن بلاده تسعى لتحقيق السلام. يتزايد الخوف في العالم، وفي ألمانيا انضمت العديد من الدول ودعت مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا: "المواجهة العسكرية ممكنة في أي وقت".

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، أجرى الجيش الروسي اليوم مناورة على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وقال بعض المراقبين إن التمرين كان يهدف إلى توجيه رسالة إلى حلف شمال الأطلسي، كما ورد أن التمرين شمل أيضا القوات الجوية ووحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والبحرية الشمالية والبحر الأسود. وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن تم التخطيط للتمارين منذ بعض الوقت.