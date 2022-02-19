أودت العاصفة بحياة 10 أشخاص على الأقل في المملكة المتحدة

حطمت العاصفة "يونيس" الرقم القياسي على الإطلاق اليوم (السبت)، عندما سجلت أقوى رياح في تاريخ المملكة المتحدة بسرعة تقارب 200 كيلومتر في الساعة. وأودت العاصفة، التي ضربت حتى الآن شمال وغرب أوروبا، بحياة 10 أشخاص على الأقل في المنطقة.

وتم إرسال ملايين المدنيين للحبس في منازلهم، هذه المرة ليس بسبب وباء كورونا. وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، لوحظ ارتفاع او انهيار لأسقف المنازل بسبب الهواء القوي، بالاضافة لتحطم السيارات، واقتلاع الأشجار من الأرض، وكذلك خطولاة أمواج البحر العالية. وبناءً على ذلك، مددت خدمة الأرصاد الجويّة تحذيرًا من الطقس إلى مستوى "يهدد الحياة" في وقت مبكر من صباح الجمعة، وشمل التحذير معظم جنوب إنجلترا وجزءًا من ويلز.

في مقاطعة ويكسفورد في جنوب شرق أيرلند ، حيث يشعرون بقوة بالعاصفة أيضًا، قُتل رجل في أواخر الستينيات من عمره بسقوط شجرة، ووفقًا لتقرير وصل إلى CNN، تم تحديد وفاته على الفور.

وفي ألمانيا أيضًا، سُجلت حالتا وفاة إثر العاصفة، عندما سقط شخص من سطح منزله واصطدم آخر بمركبته في شجرة اقتلعت من الأرض.