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الاتحاد الأوروبي يحذر من "التلاعب" بالمعلومات المتعلقة بأوكرانيا

i24NEWS - AFP

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مراهق أوكراني يحفر خنادق للجنود الذين يخدمون على الجبهة الشرقية لبلادهم، بالقرب من قرية تشيرفوني بشرق أوكرانيا ، منطقة ماريوبول ، في 11 فبراير 2022.
Aleksey Filippov/AFPمراهق أوكراني يحفر خنادق للجنود الذين يخدمون على الجبهة الشرقية لبلادهم، بالقرب من قرية تشيرفوني بشرق أوكرانيا ، منطقة ماريوبول ، في 11 فبراير 2022.

"الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من أن أحداثًا مدبّرًة يمكن أن تستخدم ذريعة لتصعيد عسكري محتمل"

حذّر الاتحاد الأوروبي السبت من مغبة "الجهود المكثّفة للتلاعب بالمعلومات لدعم ذرائع ملفّقة بغية تبرير تصعيد عسكري في أوكرانيا". 

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وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من أن أحداثًا مدبّرًة يمكن أن تستخدم ذريعة لتصعيد عسكري محتمل". وأشار إلى أن الاتحاد "يلاحظ تكثيفًا في جهود التلاعب بالمعلومات لدعم أهداف كهذه".

ويأتي هذا التحذير في وقت نشرت وسائل إعلام رسمية روسية تقارير لا يمكن التحقق منها عن أعمال عنف في شرق أوكرانيا، وتحديدًا في المنطقة الإنفصالية التي يسيطر عليها جزئيًا متمردون موالون لروسيا. وعلّق بوريل بالقول "الاتحاد الأوروبي لا يرى أي أساس للمزاعم الواردة من منطقتَي دونيتسك ولوغانسك غير الخاضعتين لسيطرة الحكومة، بشأن هجوم أوكراني محتمل".

وتتهم وسائل الإعلام الروسية كييف بالتخطيط لهجوم على جيب المتمردين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. 