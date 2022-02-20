عاصفة يونيس تضرب أوروبا وتخلف وراءها 16 قتيلاً وخسائر مادية فادحة

وتقدر شركات التأمين البريطانية أن تصل الأضرار الناجمة عن العاصفة مبلغ 489.175.200 دولار.

تسبّبت عاصفة يونيس التي ضربت القارة الأوروبية بخسائر بشرية تمثلت بمقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في أنحاء أوروبا وخلّفت وراءها ملايين المنازل والشركات بدون كهرباء، وسُجلت العديد من المشاكل والتأخيرات في وسائل النقل، على ما أفاد موقع ماكو. وبلغت سرعة الرياح في بريطانيا، 196 كلم / ساعة أمس (السبت)، وفي هولندا، تتطايرت أجزاء من سقف استاد دان هاغ، على ما أفاد موقع ماكو.

ففي هولندا، لقي 4 أشخاص مصرعهم، إضافة الى 4 آخرين في بولندا نتيجة تساقط الأشجار. وتسببت يونيس أيضًا في حدوث اضطرابات على الطرق، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص على الطرق في جميع أنحاء إنجلترا. وسُجلت وفيات في أعقاب العاصفة أيضًا في أيرلندا وألمانيا وبلجيكا ، حيث قُتل رجل أصيب في رأسه جراء سقوط لوح شمسي من مبنى في غانت.

وأصيب نحو 30 شخصا في شمال فرنسا بجروح في حوادث طرق مرتبطة بالعاصفة. وفقدت 26 حاوية فارغة من السفينة Marcus 5 المسجلة في بنما والتي كانت في طريقها إلى ألمانيا. وقالت وزارة الشؤون الساحلية الهولندية إن عمليات البحث تتم باستخدام طائرات هليكوبتر وزورق قطر للطوارئ.

واضطرت السلطات الهولندية كذلك إلى الإعلان عن إلغاء القطارات عالية السرعة المتجهة إلى بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة. كما تم الإبلاغ عن أضرار في ألمانيا، وقالت شركة تشغيل القطارات دويتشه بان إن أكثر من 1000 كيلومتر من السكك الحديدية تضررت.

وبقيت ملايين المنازل والشركات في جميع أنحاء القارة الأوروبية، بدون كهرباء في أعقاب العاصفة. وقبع نحو مليون شخص في بولندا، بدون كهرباء. وفي المملكة المتحدة، وجد أكثر من 1.3 مليون شخص أنفسهم، بدون كهرباء. وتقدر شركات التأمين البريطانية أن تصل الأضرار الناجمة عن العاصفة مبلغ 489.175.200 دولار.