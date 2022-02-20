القصرالملكي البريطاني: إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكوفيد-19 والعوارض "خفيفة"

جاء في بيان لقصر باكينغهام أن الملكة "ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتّبع كل التوجيهات" المعطاة على هذا الصعيد

أكد القصر الملكي البريطاني، اليوم الأحد، إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكوفيد-19 موضحا أنها تعاني من أعراض "خفيفة" وستمارس مهامها جزئيا في قصر ويندسور.

وجاء في بيان لقصر باكينغهام أن الملكة "ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتّبع كل التوجيهات" المعطاة على هذا الصعيد.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد أكد أن بوريس جونسون، ينوي إماطة اللثام هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي المصابين بفيروس كوفيد -19، بحيث ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يُعرف إصابتهم بكوفيد-19 باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

يشار أنه حصل نحو 85 في المئة من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وحصل ثلثا السكان على ثلاث جرعات بما في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.