سماع دوي انفجار في وسط مدينة دونيتسك مع انتشار جديد لقوات روسية على حدود أوكرانيا

مسار مركبات تعبر حقولا مغطاة بالثلوج وتحيطها غابات وطرق، ويمكن أيضا رؤية مبان عدة مع وجود كثير من المعدات

ذكرت وكالة"رويترز" عن سماع دوي انفجار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في وسط مدينة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا، في ما تظهر صور الأقمار الصناعية "عمليات انتشار ميدانية متعددة جديدة لمعدات مدرعة وقوات" تخرج من مواقع عسكرية موجودة في غابات وحقول على بعد نحو 14 إلى 30 كيلومترا من الحدود الروسية الأوكرانية.

وبحسب ما أكدته شركة "ماكسار" لصور الأقمار الصناعية الأميركيةن تبيّن الصور الجديدة، التي التقطت أمس الأحد على ما يبدو، مسار مركبات تعبر حقولا مغطاة بالثلوج وتحيطها غابات وطرق، ويمكن أيضا رؤية مبان عدة مع وجود كثير من المعدات والقوات المتمركزة في مناطق الغابات أو بالقرب منها"، مشيرة إلى أن وحدات أخرى "منتشرة في مناطق زراعية و/أو صناعية".