أوكرانيا تعلق آمالها على نجاح المساعي الغربية وروسيا لم تتزحزح عن مواقفها قيد أنملة
بيسكوف: "من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم، ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء
صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة أنباء انترفاكس الروسية "إن الوضع في منطقة الصراع متوتر للغاية ولا نرى مؤشرات على التهدئة حتى الآن". هذا في الوقت الذي تتواتر فيه الانتهاكات لوقف إطلاق النار القائم في شرق اوكرانيا.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإثنين، إن قذيفة أطلقت من أراضي أوكرانيا مركز حرس الحدود في منطقة روستوف على بعد حوالى 150 مترا من الحدود الروسية-الأوكرانية"ومن جهتها أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، جراء القصف المتواصل والعنيف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وعلق الكرملين على دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاء قمة يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن بالقول إنه "من السابق لأوانه" الحديث عن قمة بين الرئيسين. وأضاف بيسكوف "ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء (الخارجية). من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي اليوم الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في شرق اوكرانيا.
21 فبراير 2022
أكد وزير الخارجية الروسي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في جنيف يوم الخميس وسيلتقي لافروف وزير الخارجية الفرنسي في باريس يوم الجمعة.
بوتين يقول إنّه سيقرّر "اليوم" ما إذا كان سيعترف بالانفصاليين الأوكرانيين
أوكرانيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات الروسية
الرئاسة الفرنسية: على بوتين أن "يتخذ قراره" بشأن قمة مع بايدن حول أوكرانيا
بوتين: سنستمع لآراء مجلس الأمن ومجلس الدوما الروسيين حول طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
خلال جلسة مجلس الأمن الإثنين: بوتين: روسيا ستواجه تهديدات متزايدة في حال انضمام أوكرانيا للناتو
لافروف: الغرب رفض مقترحاتنا الأساسية بما في ذلك ضمان عدم توسع الناتو شرقا
لافروف: الولايات المتحدة تسعى للالتفاف على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة