أوكرانيا تعلق آمالها على نجاح المساعي الغربية وروسيا لم تتزحزح عن مواقفها قيد أنملة

بيسكوف: "من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم، ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة أنباء انترفاكس الروسية "إن الوضع في منطقة الصراع متوتر للغاية ولا نرى مؤشرات على التهدئة حتى الآن". هذا في الوقت الذي تتواتر فيه الانتهاكات لوقف إطلاق النار القائم في شرق اوكرانيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإثنين، إن قذيفة أطلقت من أراضي أوكرانيا مركز حرس الحدود في منطقة روستوف على بعد حوالى 150 مترا من الحدود الروسية-الأوكرانية"ومن جهتها أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، جراء القصف المتواصل والعنيف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وعلق الكرملين على دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاء قمة يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن بالقول إنه "من السابق لأوانه" الحديث عن قمة بين الرئيسين. وأضاف بيسكوف "ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء (الخارجية). من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي اليوم الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في شرق اوكرانيا.