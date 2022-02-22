مندوبي الدول في مجلس الأمن: يحذرون من تداعيات الإجراءات الروسية ويدعون للمسار الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانيا
ألمانيا:"ستتخذ التدابير اللازمة مع حلفائنا إزاء انتهاكات روسيا للقوانين " وتطلب عدم تجاوز قوات روسيا للجدود
قالت مندوبة ألمانيا لدى مجلس الأمن انتيج ليندرتيس، إن "الإجراءات الروسية سيكون لها تداعيات سياسية واقتصاديةو قرار روسيا الاعتراف بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك يعد انتهاكا صارخا لسلامة أوكرانيا"وشددت على أن بلادها ستتخذ التدابير اللازمة مع حلفائنا إزاء انتهاكات روسيا للقوانين الدولية، وطالبت روسيا بأن تضمن عدم تجاوز قواتها لحدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.
من جانبه، أكد مندوب الهند لدى مجلس الأمن تيرومورتي أن التطورات في أوكرانيا مثيرة للقلق ومن شأنها أن تخل بالأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جهتها قالت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن لانا زكي نسيبة ، إن اتفاقيات مينسك تمثل أساسًا جيدًا لتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكدت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، خلال الجلسة الطارئة حول تطورات شرق أوكرانيا، أنه حان الوقت للتعاون بشكل بناء وبنية حسنة لمعالجة الأزمة الأوكرانية.
وفي السياق قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده لن تسمح بإراقة الدماء في لوهانسك ودونيتسك.وأوضح أن "دونيتسك ولوهانسك أعلنتا استقلالتهما من أوكرانيا في 2014 لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط" وأكد أن أوكرانيا كانت تسعى لتدمير اتفاق مينسك وواصلت قصف المدنيين، وأن كييف رفضت الحوار مع ممثلي لوهانسك ودونيتسك.
22 فبراير 2022
أفاد موقع طروسيا اليوم"عن مقتل3 مدنيين نتيجة تفجير لغم من قبل الجماعات التخريبية اليوم الثلاثاء، على طريق دونيتسك - غورلوفكا.
أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن فرض العقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء.
قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة دائما للمفاوضات مع واشنطن، وذلك بعد الإعلان عن استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس و تعتقد ضرورة تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات".
دعا الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، روسيا إلى إلغاء قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع في دونباس.
وقال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا: "نطالب روسيا بإلغاء قرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك وندعو لضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وندين نشر قوات احتلال روسية إضافية في أراضي أوكرانيا".
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو إن بلاده تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.