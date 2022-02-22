مندوبي الدول في مجلس الأمن: يحذرون من تداعيات الإجراءات الروسية ويدعون للمسار الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانيا

ألمانيا:"ستتخذ التدابير اللازمة مع حلفائنا إزاء انتهاكات روسيا للقوانين " وتطلب عدم تجاوز قوات روسيا للجدود

قالت مندوبة ألمانيا لدى مجلس الأمن انتيج ليندرتيس، إن "الإجراءات الروسية سيكون لها تداعيات سياسية واقتصاديةو قرار روسيا الاعتراف بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك يعد انتهاكا صارخا لسلامة أوكرانيا"وشددت على أن بلادها ستتخذ التدابير اللازمة مع حلفائنا إزاء انتهاكات روسيا للقوانين الدولية، وطالبت روسيا بأن تضمن عدم تجاوز قواتها لحدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.

من جانبه، أكد مندوب الهند لدى مجلس الأمن تيرومورتي أن التطورات في أوكرانيا مثيرة للقلق ومن شأنها أن تخل بالأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جهتها قالت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن لانا زكي نسيبة ، إن اتفاقيات مينسك تمثل أساسًا جيدًا لتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكدت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، خلال الجلسة الطارئة حول تطورات شرق أوكرانيا، أنه حان الوقت للتعاون بشكل بناء وبنية حسنة لمعالجة الأزمة الأوكرانية.

وفي السياق قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده لن تسمح بإراقة الدماء في لوهانسك ودونيتسك.وأوضح أن "دونيتسك ولوهانسك أعلنتا استقلالتهما من أوكرانيا في 2014 لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط" وأكد أن أوكرانيا كانت تسعى لتدمير اتفاق مينسك وواصلت قصف المدنيين، وأن كييف رفضت الحوار مع ممثلي لوهانسك ودونيتسك.