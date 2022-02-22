تقرير: إسرائيل تخلي سفارتها في كييف وتبلغ أوكرانيا وروسيا

بحسب التقرير فإن عملية الاخلاء بدأت قبل ايام بعد المخاوف من غزو روسي لاوكرانيا

أفاد موقع "والا" العبري أنه بعد ظهر الاثنين ساعة بعد النشر في وسائل الاعلام، أجرى جيري كورن رئيس الفرع اليورو-آسيوي في وزارة الخارجية الاسرائيلية مكالمتين هاتفيتين، الاولى كانت لمسؤول في الحكومة الاوكرانية أبلغه :"نعلمك أننا بعد قليل سيتم إخلاء سفارتنا في كييف"، وقال الموقع إن المسؤول الاوكراني لم يحب سماع هذه الامور.

أما المكالمة الثانية أجراها كورن مع مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، قام بإطلاعه أيضا على موضوع إخلاء مبنى السفارة والانتقال الى الممثلية الديبلوماسية المؤقتة في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، القريبة من الحدود البولندية. مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية صرح للموقع أنه على ضوء المخاوف من هجوم إلى مدينة لفيف كجزء من الغزو الروسي قام المسؤول بإطلاع الروس على موقع الممثلية الجديد مشددا أمامه على المخاوف على سلامة الديبلوماسيين الإسرائيليين في أوكرانيا.

المتحدث الاعلامي باسم الخارجية الاسرائيلية أكد قيام كورن بإطلاع الروس على إخلاء السفارة في كييف، لكنه رفض التطرق الى باقي التفاصيل الواردة في التقرير بحسب "والا".

وذكر الموقع أن عملية إخلاء السفارة بدأت قبل أيام، وتم خلالها تدمير المواد المصنفة على أنها سرية، وتم نقل معدات حساسة من كييف إلى أماكن أخرى، تعليمات لابيد والمدير العام للوزارة الاسرائيلية ألون اوشفتس قبل أيام أن يكونوا في جاهزية واستعداد بالاخلاء في أي وقت..