هولندا: مسلح يحتجز رهائن في متجر "آبل ستور" في أمستردام

الحديث يدور عن سرقة متجر"آبل ستور" والتي تحولت الى حادث اختطاف

أعلنت الشرطة الهولندية بأن مسلحا دخل مساء اليوم إلى متجر "آبل ستور" في العاصمة أمستردام، والواقع في أحد أبرز ساحات العاصمة، وأشاروا إلى أن عناصرها قاموا بتطويق المكان، وقالت الشرطة من خلال تغريدة "هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل/قرب المتجر المعني والشرطة في المكان مع العديد من الوحدات (المتخصصة) للسيطرة على الوضع".

ولم تحدّد الشرطة عدد الأشخاص المتواجدين في المتجر، وكانت الشرطة تلقت الساعة (16:40 بتوقيب غرينتش) عن حصول سرقة تحولت إلى عملية احتجاز رهائن، وفقا لما ذكره التلفزيون الهولندي العام "ان او اس".

وظهر في لقطات عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً مسلحاً يمسك بآخر غير مسلّح. وذكرت وسيلة "إيه تي5" الإعلامية أنّ شهوداً عدة سمعوا إطلاق نار داخل متجر "آبل ستور".