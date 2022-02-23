روسيا تتوعد برد "مؤلم" على العقوبات الأمريكية

روسيا"واشنطن لجأت مرة أخرى إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير بناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها"

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها "سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة بطريقة مؤثرة وموجعة لواشنطن"مشيرة إلى أن هذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط و أن الإجراءات المفروضة على موسكو تتعارض مع المصالح الأمريكية.

ولفتت الخارجية الروسية، في بيان، إلى أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة (وهي الـ101 من نوعها) تأتي "ضمن سياق محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا".وأضافت أن الولايات المتحدة على الرغم من أن مساعيها السابقة من هذا القبيل لم تؤت أي ثمار تذكر، "تلجأ مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها".

وشدد البيان على أن روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات الخارجية، مضيفة أن الضغط بواسطة العقوبات "ليس من شأنه التأثير على عزمنا على الدفاع عن مصالحنا بحزم".

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تصعيد ضغوط العقوبات على موسكو اليوم الأربعاء بعد أن نشرت قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود.